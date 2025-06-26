Убитый житель Тамры успел перед смертью прислать жене имя убийцы

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 21-летнего жителя Тамры Али Хамама, которому вменяется убийство его дяди Мухаммада Хамама, совершенное около месяца назад.

Смертельно раненый Мухаммад Хамам успел перед смертью написать жене текстовое сообщение, в котором назвал имя убийцы, что существенно облегчило работу правоохранительных органов.

Убийцы был задержан по горячим следам, когда пытался добраться до Палестинской автономии.

По данным следствия, причиной убийства стал семейный конфликт.