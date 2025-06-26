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Израиль

Убитый житель Тамры успел перед смертью прислать жене имя убийцы

Криминал в арабском секторе
время публикации: 26 июня 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 12:34
Убитый житель Тамры успел перед смертью прислать жене имя убийцы
Flash90

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 21-летнего жителя Тамры Али Хамама, которому вменяется убийство его дяди Мухаммада Хамама, совершенное около месяца назад.

Смертельно раненый Мухаммад Хамам успел перед смертью написать жене текстовое сообщение, в котором назвал имя убийцы, что существенно облегчило работу правоохранительных органов.

Убийцы был задержан по горячим следам, когда пытался добраться до Палестинской автономии.

По данным следствия, причиной убийства стал семейный конфликт.

Израиль
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