Убитый житель Тамры успел перед смертью прислать жене имя убийцы
время публикации: 26 июня 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 12:34
Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 21-летнего жителя Тамры Али Хамама, которому вменяется убийство его дяди Мухаммада Хамама, совершенное около месяца назад.
Смертельно раненый Мухаммад Хамам успел перед смертью написать жене текстовое сообщение, в котором назвал имя убийцы, что существенно облегчило работу правоохранительных органов.
Убийцы был задержан по горячим следам, когда пытался добраться до Палестинской автономии.
По данным следствия, причиной убийства стал семейный конфликт.