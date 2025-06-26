Федор Крашенинников: "Нетаниягу является дружественным Путину персонажем"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Федор Крашенинников – политолог, публицист, писатель, журналист, общественный деятель. Объявлен в РФ "иноагентом".

Вопросы Newsru.co.il и ответы Федора Крашенинникова.

Как изменилась (и изменилась ли) ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

После 7 октября отношение не изменилось. Безусловно, это была террористическая атака на мирное население, которой нет никакого оправдания.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

Думаю, что урегулирование возможно, но для этого придется пойти на большие компромиссы, в том числе израильскому обществу. Никуда арабское население не денется. Никуда не денется поддержка арабских стран. Думаю, что рано или поздно придется прийти к созданию Палестинского государства и выстраивать отношения с арабским миром. Это может казаться фантастикой, но я не представляю себе решения, при котором либо исчезнет Израиль, либо исчезнут арабы. Придется как-то жить вместе.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Во время войны все совершают военные преступления. Не бывает таких войн, во время которых преступления не совершаются. Потому что у вооруженных людей, которые стреляют друг в друга, нет постоянной возможности принимать взвешенные решения. На всех войнах всегда гибнут невинные мирные люди, этого невозможно избежать. А про детали я ничего не могу сказать, я так подробно не слежу.

Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

По-моему МУС очень проблемный орган. Сначала он выносит решение против Путина, потом против Нетаниягу, а потом выясняется, что его решения никто не собирается выполнять. Нужны какие-то органы международного правосудия, которые наказывали бы преступников. МУС не справляется с той миссией, которую на себя взял. Надо просто признаться, что этот механизм не работает.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединился к санкциям против России?

Израиль не присоединился к санкциям против России, потому что у Израиля свои собственные интересы, абсолютно перпендикулярные интересам Украины. Израиль все годы своего существования ведет эгоистичную политику, направленную исключительно на свои интересы. И ничего нет удивительного в том, что в интересах Израиля поддерживать отношения с Россией. Потому что, какой бы она ни была, Израилю она не угрожает. Кроме того, Нетаниягу является дружественным Путину персонажем. Они во многом схожи, и я думаю, что им друг с другом комфортно. Но самое главное, это то, что Израилю не выгодно портить отношения с Россией до конца.

Бывали ли вы в Израиле?

Я никогда не был в Израиле и, очевидно, не буду. Потому что у меня нет никаких личных связей с Израилем: я не еврей, я не верующий человек и, честно сказать, у меня не возникало интереса к посещению Израиля. Я вполне довольствуюсь тем, что такая страна существует, там живут знакомые мне люди, это их страна. Никакого негатива к Израилю у меня нет, но и восторга и интереса тоже нет.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль?" Да? Нет? "Не всё так однозначно"?

Я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Я очень сочувствую людям, которые живут в Израиле. Это их родина, у них нет другой страны. Но я не готов поддерживать правительство Нетаниягу. Он мне не нравится, я считаю его коррумпированным человеком, который, во многом, сам ответственен за все безобразие, которое происходит.