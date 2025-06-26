Во время войны выросло число обращений о сексуализированном насилии против детей

Ассоциация по защите детей "Эли" сообщает, что во время войны с Ираном был зарегистрирован примерно 50% рост обращений и сообщений о насилии над детьми по сравнении со среднемесячными показателями с начала 2025 года. Речь идет о физическом насилии, сексуальном, кибербуллинге и прочем.

В июне в "Эли" поступило около 1500 обращений, около 900 обращений от девочек и около 600 от мальчиков. 50% всех обращений касались сексуального насилия, 40% – физического насилия, и примерно 10% касались травли в интернете и других случаях.

Директор организации "Эли" Иран Цимрин подчеркивает, что часто речь идет о насилии со стороны родителей и близкого окружения, в том числе совершенном в защищенном пространстве – в бомбоубежищах в квартирах и в домах. Он напомнил, что сообщить о насилии в отношении детей можно при помощи сайта организации "Эли".