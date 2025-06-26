Трамп: "США спасли Израиль, теперь США спасут Биби". Реакция Кнессета и министров

Ночная публикация президента США Дональда Трампа, потребовавшего прекратить суд над Биньямином Нетаниягу, вызвала неоднозначную реакцию в Иерусалиме.

Первым на слова Трампа отреагировал глава конституционной комиссии Кнессета Симха Ротман ("Ционут Датит"), заявивший, что президент США не должен вмешиваться в судебные процессы в Израиле. "У израильской судебной системы есть много дефектов, и, наверное, судебные процессы против Нетаниягу – самый показательный пример этих накопившихся дефектов – давно должны были быть отменены, – заявил Ротман. – Однако не дело президента США вмешиваться в судебные процессы в Израиле. При этом не время спорить о том, должен ли премьер-министр вмешиваться в судебные процедуры в государстве Израиль. Независимость государства Израиль и независимость его судебной системы – это ценности, которые важны для всех нас, включая Биньямина Нетаниягу".

Одновременно Ротман призвал президента Израиля Ицхака Герцога "остановить эту глупую сагу более элегантным способом". Если же Герцог этого не сделает, "это может и должен сделать Кнессет".

В то же время председатель коалиции Офир Кац ("Ликуд") предпочел проигнорировать факт иностранного вмешательства, выразив поддержку словам Трампа по поводу "процесса Багса Банни, понимание абсурдности которого уже пересекло океан".

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что "мы благодарны президенту Трампу, однако, как сказал Симха Ротман, президент не должен вмешиваться в судебные процессы в независимом государстве". Лапид предположил, что таким образом Трамп пытается компенсировать Нетаниягу уступки, которых он планирует добиться от израильского премьера в вопросе прекращения войны в Газе.

Депутат Наама Лазими ("Авода") заявила, что Нетаниягу "настолько невиновен, что мобилизовал Трампа, чтобы добиться отмены суда над собой", и что публикация американского президента является лучшей демонстрацией того, как "вся страна взята в заложники обвиняемым". Лазими призвала Нетаниягу "освободить демократический режим от своих удушающих объятий".

Ее однопартиец Гилад Карив напомнил президенту Трампу, что "еврейская традиция учит, что ни один человек не может быть выше закона, включая премьер-министра". Карив поблагодарил американского президента за помощь Израилю и предложил ему сосредоточить усилия на освобождении заложников.

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд"), заявил, что суд над Нетаниягу является "одним из худших событий, произошедших в Израиле за последние годы", и что Трамп абсолютно прав в необходимости отменить судебный процесс ("все равно дела против него рушатся, и еще не поздно сменить курс").

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") написал, что, "хотя он был бы рад видеть, как Нетаниягу громит политическое обвинение в суде, этот спектакль уже дорого обошелся государственной безопасности", и что Трамп полностью прав.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") заявил, что "Израиль – независимое государство, однако президент Трамп абсолютно прав, пришло время отменить этот абсурдный судебный процесс, "сфабрикованный дипстейтом в попытке переворота против демократии".

Министр иностранных дел Гидеон Саар написал: "Кто-то может сказать, что Трамп не прав?"

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленно прекратить политически мотивированный суд над Биньямином Нетаниягу, назвав его "великим военным премьер-министром". "Срочные новости... Я был шокирован, узнав, что государство Израиль, которое только что пережило один из величайших моментов своей истории под стойким руководством Биби Нетаниягу, продолжает свою нелепую охоту на ведьм, – написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth Social. Президент США говорит о том, что в войне с Ираном Нетаниягу вел себя как настоящий воин, подобного которого, вероятно, не было в истории Израиля. По словам американского президента, именно благодаря действиям израильского премьера удалось предотвратить создание одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире. "Мы боролись буквально за выживание Израиля, никто в истории Израиля не сражался упорнее или профессиональнее, чем Биби Нетаниягу. Но несмотря на все это, я только что узнал, что Биби вызван в суд в понедельник для продолжения длительного дела (он проходит через это "шоу ужасов" с мая 2020 года. Неслыханно!)". Трамп еще раз повторяет, что считает судебный процесс политически мотивированным и "охотой на ведьм". "Суд над Биби Нетаниягу должен быть ПРЕКРАЩЕН НЕМЕДЛЕННО, или он должен быть помилован как великий герой, который так много сделал для страны, – заявляет президент США и добавляет: "Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаниягу".