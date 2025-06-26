Командование тыла оставило рекомендации для населения без изменений
время публикации: 26 июня 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 18:09
После оценки ситуации Командование тыла оставило без изменений действующие рекомендации для населения до 30 июня.
По всей стране
- Разрешена работа образовательных учреждений (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);
- Нет ограничений на работу учреждений и заводов;
- Нет ограничений на проведение массовых мероприятий.
На границе с сектором Газы:
-Нет ограничений на образовательную деятельность (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);
-Нет ограничений на трудовую деятельность;
-Возможно проводить массовые мероприятия с участием до 2000 человек (за исключением населенных пунктов, указанных на портале Командования тыла).