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Израиль

Командование тыла оставило рекомендации для населения без изменений

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 26 июня 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 18:09
Командование тыла оставило рекомендации для населения без изменений
Пресс-служба ЦАХАЛа

После оценки ситуации Командование тыла оставило без изменений действующие рекомендации для населения до 30 июня.

По всей стране

- Разрешена работа образовательных учреждений (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

- Нет ограничений на работу учреждений и заводов;

- Нет ограничений на проведение массовых мероприятий.

На границе с сектором Газы:

-Нет ограничений на образовательную деятельность (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

-Нет ограничений на трудовую деятельность;

-Возможно проводить массовые мероприятия с участием до 2000 человек (за исключением населенных пунктов, указанных на портале Командования тыла).

Израиль
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