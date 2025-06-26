Командование тыла оставило рекомендации для населения без изменений

После оценки ситуации Командование тыла оставило без изменений действующие рекомендации для населения до 30 июня.

По всей стране

- Разрешена работа образовательных учреждений (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

- Нет ограничений на работу учреждений и заводов;

- Нет ограничений на проведение массовых мероприятий.

На границе с сектором Газы:

-Нет ограничений на образовательную деятельность (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

-Нет ограничений на трудовую деятельность;

-Возможно проводить массовые мероприятия с участием до 2000 человек (за исключением населенных пунктов, указанных на портале Командования тыла).