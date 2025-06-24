Командование тыла: отменены все ограничения, за исключением поселков на границе с Газой
После оценки ситуации Командование тыла приняло решение о следующих изменениях:
Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений.
• Населенные пункты прилегающие к сектору Газа – будут действовать в соответствии с указаниями Командования южного округа и исключениями, указанными в официальном документе.
Данные указания вступают в силу во вторник, 24 июня 2025 года, в 20:00 и действуют до четверга, 26 июня 2025 года, в 20:00.
По всей стране
- Разрешена работа образовательных учреждений (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);
- Нет ограничений на работу учреждений и заводов;
- Нет ограничений на проведение массовых мероприятий.
На границе с сектором Газы:
-Нет ограничений на образовательную деятельность (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);
-Нет ограничений на трудовую деятельность;
-Возможно проводить массовые мероприятия с участием до 2000 человек (за исключением населенных пунктов, указанных на портале Командования тыла).
Убедитесь, что вы подготовлены и знаете, как действовать для защиты своей жизни и жизней ваших близких.
Продолжайте следить за указаниями, публикуемыми Командованием тыла в официальных источниках.