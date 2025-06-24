Командование тыла: отменены все ограничения, за исключением поселков на границе с Газой

После оценки ситуации Командование тыла приняло решение о следующих изменениях:

Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений.

•⁠ ⁠Населенные пункты прилегающие к сектору Газа – будут действовать в соответствии с указаниями Командования южного округа и исключениями, указанными в официальном документе.

Данные указания вступают в силу во вторник, 24 июня 2025 года, в 20:00 и действуют до четверга, 26 июня 2025 года, в 20:00.

Полный список указаний:

По всей стране

- Разрешена работа образовательных учреждений (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

- Нет ограничений на работу учреждений и заводов;

- Нет ограничений на проведение массовых мероприятий.

На границе с сектором Газы:

-Нет ограничений на образовательную деятельность (в соответствии с указаниями минпроса и готовностью местных властей);

-Нет ограничений на трудовую деятельность;

-Возможно проводить массовые мероприятия с участием до 2000 человек (за исключением населенных пунктов, указанных на портале Командования тыла).

Убедитесь, что вы подготовлены и знаете, как действовать для защиты своей жизни и жизней ваших близких.

Продолжайте следить за указаниями, публикуемыми Командованием тыла в официальных источниках.