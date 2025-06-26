Предупреждение перед отдыхом на природе: будет жарко, выбирайте короткие маршруты

В ближайшие выходные сотни тысяч израильтян отправятся отдыхать на природу, предполагают в Управлении природы и парков. В связи с прогнозами метеорологов, обещающих сильную жару, ведомство напоминает о категорическом запрете разведения огня в природных заповедниках и национальных парках из-за повышенной угрозы пожаров.

Походы проводить рекомендуется на относительно коротких маршрутах, где большая часть пути затенена, есть места для освежения и питьевая вода. Из-за жары возможно закрытие некоторых туристических маршрутов.

Управление природы и парков рекомендует уточнять информацию о действующих и закрытых маршрутах на сайте управления или в информационном центре по телефону *3639.