Предупреждение перед отдыхом на природе: будет жарко, выбирайте короткие маршруты
время публикации: 26 июня 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 15:35
В ближайшие выходные сотни тысяч израильтян отправятся отдыхать на природу, предполагают в Управлении природы и парков. В связи с прогнозами метеорологов, обещающих сильную жару, ведомство напоминает о категорическом запрете разведения огня в природных заповедниках и национальных парках из-за повышенной угрозы пожаров.
Походы проводить рекомендуется на относительно коротких маршрутах, где большая часть пути затенена, есть места для освежения и питьевая вода. Из-за жары возможно закрытие некоторых туристических маршрутов.
Управление природы и парков рекомендует уточнять информацию о действующих и закрытых маршрутах на сайте управления или в информационном центре по телефону *3639.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2025