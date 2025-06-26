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Израиль

В Иудейских горах ядовитая змея укусила мужчину, он в тяжелом состоянии

время публикации: 26 июня 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 15:11
В Иудейских горах ядовитая змея укусила мужчину, он в тяжелом состоянии
Wikipedia.org. Фото: Metalmike

Днем 26 июня в районе Кфар-Адумим (Иудейские горы, недалеко от Маале-Адумим) ядовитая змея укусила мужчину примерно 40 лет. Пострадавший направлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина, которого змея укусила за руку, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.

Израиль
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