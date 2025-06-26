Нетаниягу заявил, что "тронут поддержкой Трампа", Герцог предложил ему попросить амнистию

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал комплиментарные заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего немедленно прекратить политически мотивированный суд над Нетаниягу и назвавшего его "великим военным премьер-министром".

"Спасибо вам, президент Трамп, за вашу трогательную поддержку меня – и за вашу огромную поддержку Израиля и еврейского народа, – написал Нетаниягу. – Мы продолжим работать вместе, чтобы победить наших общих врагов, освободить наших заложников и вскоре расширить круг мира". Речь идет о неоднократно прозвучавших утверждениях о возможном расширении "Соглашений Авраама" на другие арабские и мусульманские страны, включая Сирию.

Президент Израиля Ицхак Герцог также высказался по поводу судебного процесса против Биньямина Нетаниягу, заявив, что сторонам следует достичь сделки о признании вины, которая приведет к завершению затянувшегося процесса. Он напомнил, что в полномочиях президента подписать амнистию, подчеркнув, что "процесс амнистирования начинается с просьбы об амнистии".