Дональд Трамп: "Суд над Биби Нетаниягу должен быть прекращен немедленно"

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно прекратить политически мотивированный суд над Биньямином Нетаниягу, назвав его "великим военным премьер-министром".

"Я был шокирован, узнав, что государство Израиль, которое только что пережило один из величайших моментов своей истории и которым уверенно руководит Биби Нетаниягу, продолжает свою нелепую охоту на ведьм, – написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth Social. Президент США говорит о том, что в войне с Ираном Нетаниягу вел себя как настоящий воин, подобного которого, вероятно, не было в истории Израиля. "Мы боролись буквально за выживание Израиля, никто в истории Израиля не сражался упорнее и компетентнее, чем Биби Нетаниягу. Но несмотря на все это, я только что узнал, что Биби вызван в суд в понедельник для продолжения длительного дела (он проходит через это "шоу ужасов" с мая 2020 года. Неслыханно!)". Трамп еще раз повторяет, что считает судебный процесс политически мотивированным и "охотой на ведьм".

"Суд над Биби Нетаниягу должен быть ПРЕКРАЩЕН НЕМЕДЛЕННО, или он должен быть помилован как великий герой, который так много сделал для страны, – заявляет президент США и добавляет: "Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаниягу".