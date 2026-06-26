Тяжелая авария на 89-м шоссе, пострадали четыре человека

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на 89-м шоссе между Элькошем и Цуриэлем.

Столкнувшиеся машины загорелись, и водители и пассажиры сумели выбраться самостоятельно или с помощью очевидцев аварии на обочину.

Женщина в возрасте около 60 лет получила тяжелые множественные травмы, она была эвакуирована в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии. Еще одна женщина примерно того же возраста получила множественные травмы средней степени тяжести, и два человека получили легкие травмы.