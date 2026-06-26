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Израиль

В Газе ликвидированы более 10 террористов, в Иудее и Самарии задержаны более 100 подозреваемых

Газа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 26 июня 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 13:14
В Газе ликвидированы более 10 террористов, в Иудее и Самарии задержаны более 100 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет за неделю, напоминая, что ЦАХАЛ продолжает действовать одновременно на всех направлениях, устраняя угрозы безопасности граждан.

На северном направлении войска продолжают наземные действия в зоне безопасности на юге Ливана. За последнюю неделю ВВС Израиля и сухопутные силы нанесли шесть ударов по террористам, представлявшим угрозу для израильских военнослужащих.

На южном направлении продолжаются систематические работы по поиску и уничтожению подземной инфраструктуры, прежде всего в районе Хан-Юниса. За неделю были ликвидированы более десяти террористов, в том числе занимавшиеся восстановлением инфраструктуры террористической организации ХАМАС и участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября.

В Центрального военном округе в ходе десятков операций в Иудее и Самарии был ликвидирован террорист, причастный к террористической деятельности и торговле оружием. Также задержаны более 100 разыскиваемых, в том числе связанных с террористической организацией ХАМАС, подозреваемых в метании камней и бутылок с зажигательной смесью, а также в хранении и торговле оружием. Кроме того, изъяты семь беспилотников, военное снаряжение, материалы подстрекательского характера, боеприпасы и более десяти единиц оружия, включая пистолеты, винтовки M16 и самодельные автоматы типа "Карло".

Одновременно ЦАХАЛ продолжает пресекать попытки контрабанды и укреплять оборону вдоль восточной и западной границ. За последнюю неделю в районе Мертвого моря была предотвращена попытка контрабанды около 10 килограммов наркотиков.

Израиль
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