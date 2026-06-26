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Израиль

Десятки граждан заблокировали несколько улиц в Бней-Браке, требуя "призыва в для всех"

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 26 июня 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 14:47
Десятки граждан заблокировали несколько улиц в Бней-Браке, требуя "призыва в для всех"
Avshalom Sassoni/Flash90

Десятки светских граждан заблокировали несколько улиц в Бней-Браке, требуя "призыва в армию для всех" и протестуя против перебоев в движении транспорта, вызванных демонстрациями ультраортодоксов в последние дни.

Движение "Матери на фронте", в которое входят матери солдат, заявило: "Наши сыновья ушли защищать не то государство, которое защищает право ультраортодоксов быть дезертирами. Мы пришли сюда сегодня, чтобы сказать: хватит".

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