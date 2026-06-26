Десятки граждан заблокировали несколько улиц в Бней-Браке, требуя "призыва в для всех"

Десятки светских граждан заблокировали несколько улиц в Бней-Браке, требуя "призыва в армию для всех" и протестуя против перебоев в движении транспорта, вызванных демонстрациями ультраортодоксов в последние дни.

Движение "Матери на фронте", в которое входят матери солдат, заявило: "Наши сыновья ушли защищать не то государство, которое защищает право ультраортодоксов быть дезертирами. Мы пришли сюда сегодня, чтобы сказать: хватит".