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Израиль

В Мицпе-Рамоне прошел Марш гордости: мероприятие охраняли десятки полицейских

Полиция
время публикации: 26 июня 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 14:17
В Мицпе-Рамоне прошел Марш гордости: мероприятие охраняли десятки полицейских
Пресс-служба полиции Израиля
В Мицпе-Рамоне прошел Марш гордости: мероприятие охраняли десятки полицейских
Пресс-служба полиции Израиля
В Мицпе-Рамоне прошел Марш гордости: мероприятие охраняли десятки полицейских
Пресс-служба полиции Израиля
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Все фото

В Мицпе-Рамоне состоялся Марш гордости, в котором приняли участие несколько сотен человек. По сообщению пресс-службы полиции, безопасность участников и общественный порядок охраняли десятки полицейских Южного округа, спецназ полиции, а также представители экстренных служб.

Полицейские были заранее размещены вдоль маршрута шествия и на территории проведения мероприятия. По данным полиции, марш и сопровождавшие его мероприятия прошли в соответствии с утвержденным планом обеспечения безопасности.

После завершения шествия началась праздничная программа в квартале "Даркей а-Бсамим". Полиция продолжает обеспечивать безопасность мероприятия до его окончания и ухода участников.

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