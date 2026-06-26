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Израиль

Четверо военнослужащих ранены при столкновении с террористом на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 26 июня 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 08:53
Четверо военнослужащих ранены при столкновении с террористом на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в четверг в результате столкновения с террористом на юге Ливана один офицер боевого подразделения ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести.

Еще один офицер и двое солдат получили легкие ранения.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Их семьи уведомлены.

СМИ сообщают, что террорист бросил в военнослужащих гранату и был немедленно ликвидирован. В результате взрыва четверо военнослужащих были ранены.

Израиль
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