Несчастный случай на стройке в Рамле, тяжело травмирован рабочий

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о рабочем, который пострадал в результате несчастного случая на строительной площадке возле улицы Эхуд Манор в Рамле.

На 35-летнего иностранного рабочего упала тяжелая металлическая плита, прижав его к стене. С помощью других рабочих медикам удалось его освободить.

Пострадавшему, получившему множественные травмы, оказали неотложную медицинскую помощь на месте, после чего в тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в машине интенсивной терапии МАДА.