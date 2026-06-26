x
26 июня 2026
|
последняя новость: 09:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июня 2026
|
26 июня 2026
|
последняя новость: 09:09
26 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Несчастный случай на стройке в Рамле, тяжело травмирован рабочий

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 26 июня 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 08:36
Несчастный случай на стройке в Рамле, тяжело травмирован рабочий
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о рабочем, который пострадал в результате несчастного случая на строительной площадке возле улицы Эхуд Манор в Рамле.

На 35-летнего иностранного рабочего упала тяжелая металлическая плита, прижав его к стене. С помощью других рабочих медикам удалось его освободить.

Пострадавшему, получившему множественные травмы, оказали неотложную медицинскую помощь на месте, после чего в тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в машине интенсивной терапии МАДА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2026

На строительной площадке в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

На строительной площадке в Ашкелоне пострадал рабочий при падении с высоты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026

Рабочий упал в котлован на стройплощадке в Тайбе, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2026

На строительной площадке в Ноф а-Галиль тяжело травмирован рабочий