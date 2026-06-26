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Израиль

Предъявлены обвинения против участников беспорядков в деревне Дир-Дибуан

Суд
Прокуратура
Иудея и Самария
время публикации: 26 июня 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 12:57
Предъявлены обвинения против участников беспорядков в деревне Дир-Дибуан
кадр из видео в социальных сетях

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против пяти несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет – жителей Кфар-Шамай, Кирьят-Арбы, Кацрина и Итамара, а также против 18-летнего Пинхаса Гринберга из Бейт-Шемеша. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках в палестинской деревне Дир-Дибуан. Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства.

По данным обвинительного заключения, около двух недель назад, после поминальной церемонии на ферме Махох в память об убитом в поселке Эли в 2023 году Нахмане Мордофе, обвиняемые вместе с другими участниками прибыли в деревню Дир-Дибуан с закрытыми лицами. Часть из них была вооружена зажигалками, перчатками, газовыми баллончиками и ножом.

По данным прокуратуры, обвиняемые подожгли растительность в нескольких местах возле деревни, сожгли пять автомобилей, устроили пожар у входа в мечеть, когда внутри находились люди, распылили горючее вещество, которым был поражен один из молящихся, забрасывали камнями жилые дома и автомобили, а также подожгли территорию возле жилого дома, когда внутри находились члены семьи. В результате был причинен значительный материальный ущерб.

Обвиняемым инкриминируются участие в массовых беспорядках, поджог при обстоятельствах, квалифицируемых как террористический акт, умышленное причинение вреда имуществу и телесных повреждений по расистским мотивам, забрасывание камнями транспортных средств и нападение по расистским мотивам. Одному из обвиняемых также предъявлено обвинение в незаконном хранении ножа.

Израиль
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