ВВС ЦАХАЛа ликвидировали семерых террористов организации "Хизбалла"

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при содействии бойцов подразделения "Эгоз" ликвидировали семерых террористов организации "Хизбалла", действовавших в непосредственной близости от зоны безопасности на юге Ливана.

Террористы переносили оружие внутрь здания в районе Аль-Манзала, которое использовалось в качестве боевой позиции и пункта наблюдения за силами ЦАХАЛа. Террористы готовились нанести удар по израильским военнослужащим из этого здания.