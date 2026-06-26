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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали семерых террористов организации "Хизбалла"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 июня 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 16:25
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали семерых террористов организации "Хизбалла"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при содействии бойцов подразделения "Эгоз" ликвидировали семерых террористов организации "Хизбалла", действовавших в непосредственной близости от зоны безопасности на юге Ливана.

Террористы переносили оружие внутрь здания в районе Аль-Манзала, которое использовалось в качестве боевой позиции и пункта наблюдения за силами ЦАХАЛа. Террористы готовились нанести удар по израильским военнослужащим из этого здания.

Израиль
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