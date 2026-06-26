Первая спасательная делегация из Израиля отправилась в Венесуэлу для оказания помощи в поиске пострадавших и предоставления первой гуманитарной помощи после двойного землетрясения.

Делегация ассоциации Ready for Rescue из компании "Маген" включает в себя 16 экспертов по спасению из-под завалов, а также специалистов по логистике и медицине.

Напомним, в ночь на среду в Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, и через 39 секунд произошел новый подземный толчок – землетрясение магнитудой 7,5. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5, происшедшее в ночь на 25 июня, стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. Тогда у берегов страны произошло землетрясение Сан-Нарцисо, магнитудой 7,7.

Эпицентры находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

По оценке геологической службы, количество жертв может составить десятки тысяч человек. Вероятность того, что погибших окажется более 10000, составляет 44%, а вероятность гибели более чем 100000 человек специалисты оценивают в 30%.