Полуторагодовалый малыш упал с шестиметровой высоты в Умм эль-Фахме

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о малыше в возрасте полутора лет, который упал с шестиметровой высоты у себя дома в Умм эль-Фахме.

Прибывшие на место происшествия медики оказали малышу неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии с множественными травмами.