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Израиль

Полуторагодовалый малыш упал с шестиметровой высоты в Умм эль-Фахме

Мада
Несчастные случаи
Дети
время публикации: 26 июня 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 11:42
Полуторагодовалый малыш упал с шестиметровой высоты в Умм эль-Фахме
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о малыше в возрасте полутора лет, который упал с шестиметровой высоты у себя дома в Умм эль-Фахме.

Прибывшие на место происшествия медики оказали малышу неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Израиль
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