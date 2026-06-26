Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Кирьят-Ате: в больницы доставлены 12 человек
время публикации: 26 июня 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 10:57
В пятницу в восьмиэтажном здании на улице Бикурим в городе Кирьят-Ата произошел пожар. Источником пожара стало возгорание на самом нижнем этаже здания. Сотрудники пожарно-спасательной службы Крайот, прибывшие на место происшествия, локализовали огонь.
Из квартир были эвакуированы десятки жильцов, 12 пострадали от отравления дымом. Две женщины 56 и 74 лет находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще десять человек, в том числе двое младенцев, получили легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы РАМБАМ и "Кармель" в Хайфе.
По данным экстренных служб, пожар возник в складском помещении рядом с жилым домом.
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