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Израиль

Нетаниягу прокомментировал соглашение между Израилем и Ливаном

Ливан
Биньямин Нетаниягу
Хизбалла
время публикации: 26 июня 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 22:04
Нетаниягу прокомментировал соглашение между Израилем и Ливаном
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, и заявил: "Переговоры были затяжными, и сегодня они принесли плоды".

По его словам, "самое главное – то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы сохраним его до тех пор, пока "Хизбалла" не будет разоружена, пока существует опасность для Израиля. Это также сильный удар по Ирану. Фактически Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят ему: это не ваше дело. Еще один момент – то, что мы позволяем ливанской армии организоваться для занятия территории. Мы создаем две пилотные зоны. Обе – по рекомендации ЦАХАЛа".

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