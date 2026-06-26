Нетаниягу прокомментировал соглашение между Израилем и Ливаном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, и заявил: "Переговоры были затяжными, и сегодня они принесли плоды".

По его словам, "самое главное – то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы сохраним его до тех пор, пока "Хизбалла" не будет разоружена, пока существует опасность для Израиля. Это также сильный удар по Ирану. Фактически Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят ему: это не ваше дело. Еще один момент – то, что мы позволяем ливанской армии организоваться для занятия территории. Мы создаем две пилотные зоны. Обе – по рекомендации ЦАХАЛа".