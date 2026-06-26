В Вашингтоне подписано рамочное соглашение между Израилем и Ливаном

В Вашингтоне прошла церемония подписания рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что "предстоит еще много работы". Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер подчеркнул, что соглашение заключено в интересах Израиля и Ливана, а не "Хизбаллы" или Ирана.

Высокопоставленный политический источник в Израиле заявил: "После долгих переговоров, проходивших между США, Израилем и Ливаном, представители трех стран подписали сегодня вечером трехстороннее рамочное соглашение, призванное привести к будущим соглашениям между Израилем и Ливаном с целью положить конец конфликту между странами и достичь мирного урегулирования".

Источник также добавил, что "Израиль сохранит свою зону безопасности в границах "желтой линии" в Ливане до того дня, когда "Хизбалла" и остальные террористические организации в Ливане будут разоружены. Будет сохранена свобода военных действий ЦАХАЛа по всей зоне безопасности для устранения угроз любого рода. Израиль и Ливан согласовали две прилегающие к "желтой линии" зоны, где будет осуществляться пилотный проект по разоружению "Хизбаллы" и передаче территории под контроль ливанской армии: одна зона за пределами "желтой линии" и к югу от Литани, а вторая – за пределами первоначальной "желтой линии" и к северу от Литани".