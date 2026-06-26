Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 26 июня, ожидается обычная для сезона температура, переменная облачность, которая расчистится к середине дня, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 22-32, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный и западный ветер ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный и северо-западный ветер (до 30 км/ч).

В субботу существенных изменений температуры не ожидается, ближайшие дни будут комфортно жаркими, без сильной жары и резких скачков температуры.