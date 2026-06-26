"Кан": из компьютеров полиции удалены документы, связанные с выдачей разрешений на фестиваль Nova

Телеканал "Кан-11" утверждает, что многочисленные документы, касающиеся выдачи разрешений на проведение фестиваля Nova в 2023 году, были удалены из компьютерной базы полиции. Такой вывод был сделан на основании скриншотов, оказавшихся в распоряжении редакции программы "Зман эмет".

Фестиваль в парке Реим проходил 5-7 октября 2023 года. В первые два дня у вечеринки были другие организаторы, а фестиваль Nova продлил мероприятие еще на один день. Телеканал утверждает, что в полиции Офакима и округа Негев хотели помочь организаторам фестиваля, тогда как разведка была против его проведения. В итоге, после того как армия согласилась, а командование Южного округа разрешило проведение вечеринки рядом с заградительным забором на границе с Газой, началась подготовка к ней.

Телеканал отмечает, что при согласовании любого крупного мероприятия полиция требует ряд документов. Скриншоты, попавшие в редакцию "Зман эмет", были сделаны в разделе "вечеринка на природе" на вкладке "Охрана", под которой находились десятки документов, в частности, разрешения на проведение фестиваля, выданные пожарной службой, службой "Маген Давид Адом", армией и полицией.

В компьютерной системе полиции ведется тщательное отслеживание истории правки каждого внесенного документа. Согласно истории правки, из системы исчезли не менее 20 файлов, которые вносились в нее с 20 сентября 2023 года; несколько из них были сохранены уже после начала войны – 13 и 29 октября, но затем они тоже исчезли. Документы, по всей видимости, были удалены в январе 2024 года. Корреспондент телеканала Рони Зингер отмечает, что неизвестно, утрачены ли эти файлы безвозвратно или, возможно, они где-то заархивированы.

В ответ на запрос телеканала в полиции заявили, что показанный в новостях сюжет свидетельствует о фундаментальном непонимании того, как функционируют правоохранительные органы, а цель материала – возложить вину за случившееся на полицию, тогда как именно ее сотрудники спасли Израиль от более масштабной резни ценой собственных жизней.