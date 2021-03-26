Победители и проигравшие на выборах в Кнессет – в поисках перебежчиков. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Вопрос, который чаще всего задавали премьер-министру Биньямину Нетаниягу в ходе предвыборной кампании, был о его шагах в том случае, если у него вновь не будет 61 мандата. "Будет", – отвечал премьер-министр. "Нам не хватает двух мандатов, но они будут". После того, как определились итоги выборов, стало ясно, что именно этих двух мандатов так и не нашлось. У Нетаниягу вновь нет коалиции.

Партия "Ликуд" потерпела поражение на этих выборах. Странно утверждать это, когда речь идет о партии, набравшей наибольшее число мандатов и опережающей с большим отрывом главных конкурентов. Но даже самый беглый взгляд на итоги предвыборной кампании не позволяет сделать иной вывод. "Ликуд" потерял шесть мандатов по сравнению с мартовскими выборами 2020 года, набрал наименьшее число мандатов по сравнению со всеми выборами 2019/2020 годов. И самое главное: "Ликуд" потерял немало избирателей в городах, считающихся его вотчиной. В Ашкелоне и Кацрине, Йерухаме и Сдероте процент голосующих за "Ликуд" заметно снизился. Правящая партия по-прежнему первая в этих городах, однако за нее голосовали значительно менее активно, чем раньше. Жители периферии остались дома.

В последние дни перед выборами все говорили о том, что решающим фактором станет явка избирателей. Лишь 67,2% израильтян, имеющих право голоса, воспользовались им. Не менее четверти миллиона оставшихся дома избирателей за год до этого проголосовали за "Ликуд". "Мы ездили сегодня по всей стране. Ситуация очень плохая, люди не голосуют", – сказал мне за несколько часов до закрытия избирательных участков один из депутатов "Ликуда". На сей раз это не был кампейн паники, как обычно в последние часы голосования. Это было истинное положение вещей.

Ослабла поддержка "Ликуда" и среди религиозных сионистов. Всякий раз до этих выборов Нетаниягу "штурмовал" поселения, убеждая жителей Иудеи и Самарии голосовать именно за "Ликуд". В большой степени это объяснялось не только политическими интересами, но и противостоянием с Нафтали Беннетом. На сей раз, главной партией религиозных сионистов был "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича. Нетаниягу не только не боролся за эти голоса, но и в некоторых случаях призывал голосовать за эту партию. По меньшей мере, полтора мандата Смотрич и Бен-Гвир получили благодаря усилиям Нетаниягу. А "Ликуд" не досчитался нескольких десятков тысяч голосов, которых ему не хватило для победы. Не стоит забывать, что в рамках предвыборного списка "Ликуда" в Кнессет прошел и Офир Софер, который сразу после приведения Кнессета к присяге вернется в свою партию "Ционут Датит". "Ликуд" останется с 29 мандатами.

Всё это лишь иллюстрация главного итога завершившихся выборов. В четвертый раз за два года премьер-министр инициировал – прямо или косвенно – роспуск Кнессета. В четвертый раз его целью было создание правого правительства. В четвертый раз Нетаниягу не преуспел. Даже если ему удастся уговорить Нафтали Беннета (это будет несложно), своих товарищей по партии (сложнее) и блок "Ционут Датит" (почти невозможно) согласиться на создание правительства при той или иной форме поддержки со стороны партии РААМ, это будет мертворожденное образование. Правом вето на любые решения будут обладать Итамар Бен-Гвир с одной стороны и Мансур Аббас с другой. Даже по меркам нашей безумной политики, это чересчур.

В поисках выхода из тупика партии обоих блоков приступили к интенсивному поиску перебежчиков, то есть депутатов, которые согласятся покинуть свой "лагерь" и предоставить возможность второму кандидату сформировать правительство. Больше возможностей в решении этой задачи есть у Биньямина Нетаниягу. Ему нужно меньше "дезертиров" - только двое, в то время как его противникам нужны четверо. Да и потенциальных фигур, с которыми можно вести переговоры такого рода среди противников Нетаниягу больше, чем среди его сторонников. В "Тиква Хадаша" утверждают, что приближенные премьер-министра к ним уже обращаются с шикарными предложениями. В партии Саара эти предложения отклоняют, во всяком случае - пока. Для того чтобы получить поддержку кого-то в право-религиозном лагере, Лапиду, Беннету и остальным необходимо либо расколоть "Ликуд", либо разорвать союз между правящей партией и ультраортодоксами. И то, и другое выглядит крайне малореальным.

Тем временем, глава НДИ Авигдор Либерман уже выдвинул предложение о продвижении законопроекта, запрещающего человеку, обвиняемому в уголовных правонарушениях, баллотироваться на пост премьер-министра. Эта инициатива не встретила однозначной поддержки среди партий блока. Да и реакцию БАГАЦа на утверждение закона можно предсказать. В то же время, если попытки сформировать коалицию не увенчаются успехом, можно предположить, что данная инициатива вновь окажется на повестке дня.

Кто будет формировать коалицию? В отсутствие 61 рекомендующего решение об этом придется принимать президенту государства, и оно зависит от того, кто, по мнению Реувена Ривлина, имеет большие шансы преуспеть. До начала консультаций с президентом партии блока противников Нетаниягу попытаются сформировать предварительное соглашение о едином приемлемом для всех кандидате.

Одной из возможностей является объединение партий "Тиква Хадаша" и "Ямина". Сейчас, когда очевидно, что "Еш Атид" даже после такого возможного объединения будет сильнее, подобный шаг имеет меньше значения. И, тем не менее, не исключено, что две партии, разочарованные итогами выборов, будут действовать совместно.

Беннет, в свою очередь, стал жертвой кампании, которую проводил "Ликуд", по призыву избирателей голосовать за партию "Ционут Датит". Но это не единственная причина того, что "Ямина" завершила выборы лишь с семью мандатами. Сам Беннет был далеко не последователен, что также не могло не сказаться на результатах. На протяжении всей предвыборной кампании он отказывался дать обязательство, что не создаст ротационное правительство с Яиром Лапидом. За два дня до выборов в прямом эфире 20-го телеканала он подписал такое обязательство. После этого усилился процесс падения "Ямины" в опросах, которое завершилось на семи мандатах.

Если Беннет и Саар стали "отрицательными" героями минувших выборов, то партия "Кахоль Лаван" под руководством Бени Ганца преподнесла сюрприз, набрав восемь мандатов, чего ни один опрос не предполагал. Вряд ли речь идет только о голосовании из сочувствия. Ганц воспринимается многими как наиболее разумный и ответственный лидер в политической системе. Возможно, голосование за него – это намек. Избиратели хотят видеть Ганца на ключевых позициях в правительстве. Одним из вариантов выхода из тупика является предложение совместно порекомендовать Ганца на пост временного премьер-министра с последующим объявлением выборов через несколько месяцев. Шансы на реализацию такого предложения невысоки, но они существуют.

На левом фланге МЕРЕЦ и партия "Авода" также добились отличных результатов. Судя по всему, четко обозначенные позиции и умелая кампания приносят плоды.

Партия "Наш дом Израиль" осталась с теми же показателями, что были на выборах год назад. Кампания, построенная на агрессивном антиклерикализме, близка лишь определенной части избирателей, которые снова и снова голосуют за НДИ.