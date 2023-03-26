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    В Израиле

    Нетаниягу снял с должности министра обороны Йоава Галанта

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    Биньямин Нетаниягу и Йоав Галант
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером 26 марта канцелярия премьер-министра сообщила о том, что Биньямин Нетаниягу принял решение снять с должности министра оборона Йоава Галанта.

    Радиостанция "Кан Бет" передала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал вечером на встречу Йоава Галанта и сообщил, что принял решение уволить его с поста министра обороны. Как сообщают источники в канцелярии премьер-министра, Нетаниягу объяснил свой шаг тем, что утратил доверие к Галанту.

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    По словам источников, Нетаниягу был возмущен тем, что Галант сделал свое заявление в то время, когда премьер- министр находился за рубежом.

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    Политические обозреватели в качестве возможного преемника на посту министра обороны называют министра сельского хозяйства Ави Дихтера.

    В субботу, 25 марта, когда Биньямин Нетаниягу еще находился в Лондоне, министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, в котором сказал об изменении атмосфере в ЦАХАЛе в последние недели. "То, что происходит в обществе, не могло не коснуться армии. Раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу израильскому обществу", – заявил Галант.

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    "Юридическая реформа нуждается в изменениях. Соотношение сил между юридической и политической системами нуждается в изменениях. Но недопустимо, чтобы одна сторона чувствовала, что одержала победу", – сказал министр обороны.

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    Он призвал остановить процесс утверждения законов по юридической реформе и демонстрации протеста. "Нужно дать израильтянам вместе отметить праздник Песах, нужно дать нам вместе праздновать День Независимости и вместе скорбеть в День Катастрофы. Это святые для всего народа дни", – добавил министр.

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