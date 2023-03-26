СМИ: Галант потребовал созвать заседание военно-политического кабинета, Нетаниягу отказался
Министр обороны Йоав Галант несколько раз обращался к главе правительства Биньямину Нетаниягу с требованием созвать внеочередное заседание военно-политического кабинета, чтобы обсудить возможное влияние продвижения юридической реформы на сферу безопасности, однако Нетаниягу ответил на требование Галанта отказом, сообщает газета "Исраэль а-Йом".
Согласно публикации, эти требования были озвучены министром обороны несколько раз до того, как было сделано субботнее заявление, в котором Галант призвал "ради безопасности государства" приостановить до конца праздников продвижение юридической реформы, заявив, что сложившаяся ситуация представляет собой "очевидную и серьезную угрозу государственной безопасности".
Напомним, вечером 25 марта министр обороны Йоав Галант сделал специальное заявление, в котором подчеркнул, что не может участвовать в продвижении реформы, поскольку раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу государству.
Заявление Галанта вызвало острую полемику внутри партии "Ликуд" и в правительственной коалиции. Не менее трех депутатов – Юлий Эдельштейн, Давид Битан и Ави Дихтер – заявили о поддержке инициативы главы оборонного ведомства.
В свою очередь, глава коалиции Офир Кац сказал в интервью 14-му телеканалу, что "каждый, кто проголосует на этой неделе против законопроекта об изменении состава комиссии по выбору судей, закончит свою политическую карьеру в "Ликуде"". Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Нетаниягу немедленно уволить министра обороны.
Лидеры парламентской оппозиции одобрили заявление Галанта и поддержали его призыв. При этом лидеры протестов отреагировали на выступление министра обороны гораздо прохладнее и заявили, что не намерены останавливаться.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время выступления Галанта находился с официальным визитом в Лондоне. Нетаниягу вернулся из Лондона в Израиль рано утром в воскресенье, однако до сих пор никак не прокомментировал заявления министра обороны. Заседание правительства сегодня не планируется.
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