В ожидании развязки: Нетаниягу и главы коалиции решат судьбу закона о назначении судей

В политической системе ожидают решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу дальнейших шагов, связанных с юридической реформой.

Сегодня, в 15:00, начнется заседание глав коалиционных партий, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Источники в ультраортодоксальных партиях заявляют, что готовы предоставить Нетаниягу полную свободу принятия решений в этом вопросе.

Позиция партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" неизвестна. Однако почти наверняка эти партии не выйдут из коалиции даже в том случае, если Нетаниягу решит заморозить процесс продвижения законов по юридической реформе.

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Ситуация в "Ликуде" остается сложной. Накануне вечером министр обороны Йоав Галант сделал заявление, в котором призывал правительство остановить процесс продвижения законов по реформе, чтобы начать переговоры и прийти к соглашению. Галант также призвал лидеров уличных протестов остановить демонстрации. Парламентская оппозиция предложение Галанта поддержала, внепарламентская категорически отклонила.

В "Ликуде" нет единства мнений. Депутаты Юлий Эдельштейн и Давид Битан объявили, что поддерживают предложение Галанта. Пока неясно, как они проголосуют, если законопроект будет вынесен на голосование. Предложение Галанта поддержал и министр сельского хозяйства Ави Дихтер. Однако позже он заявил, что проголосует за закон.

Как поступит сам Йоав Галант, неизвестно. В своей речи он воздержался от ультиматумов. В окружении премьер-министра заявляют, что в настоящий момент отставка Галанта не стоит на повестке дня, однако если он проголосует против законопроекта, то будет уволен с поста министра обороны. Многие депутаты и министры от "Ликуда" призывают уволить Галанта, не дожидаясь голосования. В частности, к этому призывал министр связи Шломо Караи.

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Министр юстиции Ярив Левин не высказывался до сих пор по поводу заявления Галанта. Газета "Едиот Ахронот" сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что после речи Галанта глава правительства беседовал с министром юстиции и пообещал ему, что закон об изменении порядка работы комиссии по выбору судей будет утвержден.

26 марта комиссия Кнессета по законодательству возобновила процесс голосования по поправкам к закону о комиссии по выбору судей. В начале заседания комиссии депутаты от оппозиции выразили желание сделать заявления, однако не получили на это разрешение от председателя комиссии Симхи Ротмана, что вызвало скандал. По требованию оппозиции на заседание комиссии была вызвана юридический советник Кнессета адвокат Сагит Афик. Она предложила Ротману предоставить депутатам от оппозиции возможность высказаться. "Я прошу вас о некоей мере сдержанности. Функция оппозиции протестовать", – сказала она. Глава комиссии отклонил ее просьбу.