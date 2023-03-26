Около 100 учителей ульпанов подали заявления об увольнении

Утром в воскресенье, 26 марта, около 100 из 500 учителей ульпанов по изучению иврита подали заявления об увольнении на фоне борьбы за повышение зарплаты.

Заявления об увольнении вступят в силу 1 сентября, что приведет к закрытию множества ульпанов.

Напомним, в Израиле наблюдается катастрофическая нехватка учителей иврита для новых репатриантов. По данным исследовательского центра Кнессета, по состоянию на середину января в ульпанах не хватало 88 учителей.

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На сегодняшний день тысячи репатриантов в течение многих месяцев ждут очереди, чтобы записаться в ульпан.

Учителя требуют подписать с ними новое коллективное соглашение. Они отмечают, что на них не распространяется ни программа "Новые горизонты", ни договор об улучшении условий труда, подписанный Организацией учителей с минфином.

Преподаватели заявляют, что их зарплата и социальные условия остаются без изменений в последние 15 лет. В результате практически невозможно привлечь в сектор новых работников – в условиях роста репатриации и многомесячных очередей на запись в ульпаны.

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