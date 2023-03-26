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    В Израиле

    Около 100 учителей ульпанов подали заявления об увольнении

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    Около 100 учителей ульпанов подали заявления об увольнении
    Sophie Gordon/Flash 90

    Утром в воскресенье, 26 марта, около 100 из 500 учителей ульпанов по изучению иврита подали заявления об увольнении на фоне борьбы за повышение зарплаты.

    Заявления об увольнении вступят в силу 1 сентября, что приведет к закрытию множества ульпанов.

    Напомним, в Израиле наблюдается катастрофическая нехватка учителей иврита для новых репатриантов. По данным исследовательского центра Кнессета, по состоянию на середину января в ульпанах не хватало 88 учителей.

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    На сегодняшний день тысячи репатриантов в течение многих месяцев ждут очереди, чтобы записаться в ульпан.

    Учителя требуют подписать с ними новое коллективное соглашение. Они отмечают, что на них не распространяется ни программа "Новые горизонты", ни договор об улучшении условий труда, подписанный Организацией учителей с минфином.

    Преподаватели заявляют, что их зарплата и социальные условия остаются без изменений в последние 15 лет. В результате практически невозможно привлечь в сектор новых работников – в условиях роста репатриации и многомесячных очередей на запись в ульпаны.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 Марта 2023
    Учителя ульпанов требуют повышения зарплаты, что позволит увеличить число классов
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Января 2023
    Тысячи репатриантов стоят в очереди в ульпаны, учителей не хватает
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