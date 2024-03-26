Министр обороны запретил подчиненным помогать канцелярии премьера готовить закон о призыве

Министр обороны Йоав Галант отдал распоряжение профессиональным структурам в своем министерстве не сотрудничать с канцелярией премьер-министра в том, что касается подготовки законопроекта о призыве. Об этом сообщает "Кан".

Галант, который возражает против законопроекта в его нынешнем виде, отдал это распоряжение, чтобы максимально осложнить утверждение законопроекта.

В канцелярии премьер-министра и в канцелярии министра обороны отказались как бы то ни было комментировать это сообщение.

По словам источников в правительстве, на которые ссылается "Кан", отказ профессиональных структур сотрудничать с канцелярией премьера в формировании закона, крайне затрудняет его подготовку. "Это как готовить проект бюджета, не получая помощи со стороны структур минфина", -- заявил источник.

Как сообщалось ранее, заседание правительства, на котором должен рассматриваться и голосоваться законопроект о призыве, отложено из-за разногласий внутри коалиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проводит совещания с главами коалиционных партий в попытке прийти к согласованной формулировке закона.

Пока неизвестно, в котором часу начнется заседание правительства, и состоится ли оно сегодня.

Накануне газета "Едиот Ахронот" писала, что правительство вносит изменения в проект закона о призыве. Согласно опубликованной информации, отменен параграф, повышающий возраст освобождения от службы до 35 лет. Этот параграф вызвал острую критику, так как подобный шаг позволял учащимся йешив продолжать учиться или быть записанными в йешивах до 35 лет, не призываясь на службу в армии и не работая где бы то ни было официально.

Издание "Едиот Ахронот" сообщало со ссылкой на анонимного представителя ультраортодоксальных партий, что в исправленном тексте будут фигурировать и экономические санкции за уклонение от службы, причем с согласия ШАС и "Яадут а-Тора". Уголовные санкции не предусмотрены.

Отмечалось, что законопроект будет вынесен на рассмотрение кабинета в отсутствие министра обороны Йоава Галанта, находящегося с визитом в США. Галант возражает против данного законопроекта и заявил, что не поддержит его при голосовании. Министр Бени Ганц заявил, что покинет правительство, если законопроект будет утвержден в его нынешнем виде.

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила секретарю правительства Йоси Фуксу, что не станет представлять правительство в случае подачи иска в БАГАЦ против этого законопроекта