Отложено обсуждение правительством законопроекта о призыве

Заседание правительства, на котором должен рассматриваться и голосоваться законопроект о призыве, отложено из-за разногласий внутри коалиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проводит совещания с главами коалиционных партий в попытке прийти к согласованной формулировке закона.

Пока неизвестно, в котором часу начнется заседание правительства, и состоится ли оно сегодня.

Накануне газета "Едиот Ахронот" писала, что правительство вносит изменения в проект закона о призыве. Согласно опубликованной информации, отменен параграф, повышающий возраст освобождения от службы до 35 лет. Этот параграф вызвал острую критику, так как подобный шаг позволял учащимся йешив продолжать учиться или быть записанными в йешивах до 35 лет, не призываясь на службу в армии и не работая где бы то ни было официально.

Издание "Едиот Ахронот" сообщало со ссылкой на анонимного представителя ультраортодоксальных партий, что в исправленном тексте будут фигурировать и экономические санкции за уклонение от службы, причем с согласия ШАС и "Яадут а-Тора". Уголовные санкции не предусмотрены.

Отмечалось, что законопроект будет вынесен на рассмотрение кабинета в отсутствие министра обороны Йоава Галанта, находящегося с визитом в США. Галант возражает против данного законопроекта и заявил, что не поддержит его при голосовании. Министр Бени Ганц заявил, что покинет правительство, если законопроект будет утвержден в его нынешнем виде.

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила секретарю правительства Йоси Фуксу, что не станет представлять правительство в случае подачи иска в БАГАУ против этого законопроекта.