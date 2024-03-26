Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 марта: удары по целям, ХАМАС заявляет о множестве убитых

В ночь на 25 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о множестве убитых.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Байт-Хануне; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Байт-Лахии; ЦАХАЛ обстреливал из минометов цели около больницы "Шиба" в городе Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Аль-Магази; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Мусаба, к северу от Рафаха, минздрав Газы заявляет, что были убиты 15 человек, в их числе четверо несовершеннолетних.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 марта.

"Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Ашкелона вечером 25 марта.