ЦАХАЛ уведомил родных Уриэля Баруха, что он погиб и его тело удерживается ХАМАСом

ЦАХАЛ уведомил родных Уриэля Баруха, похищенного террористами с музыкального фестиваля "Нова", что, по данным разведки, он погиб и его тело удерживается ХАМАСом в секторе Газы. Об этом сообщил Форум семей похищенных.

Уриэль Барух проживал в Гивоне, ему было 35 лет. Он оставил после себя жену и двух детей 8 и 15 лет.