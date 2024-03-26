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Израиль

ЦАХАЛ уведомил родных Уриэля Баруха, что он погиб и его тело удерживается ХАМАСом

время публикации: 26 марта 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 21:26
Уриэль Барух

ЦАХАЛ уведомил родных Уриэля Баруха, похищенного террористами с музыкального фестиваля "Нова", что, по данным разведки, он погиб и его тело удерживается ХАМАСом в секторе Газы. Об этом сообщил Форум семей похищенных.

Уриэль Барух проживал в Гивоне, ему было 35 лет. Он оставил после себя жену и двух детей 8 и 15 лет.

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