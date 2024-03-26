ЦАХАЛ в Газе: ВВС атаковали 60 целей, операции в больницах "Шифа" и "Аль-Амаль". Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора. Продолжается операция в медицинском комплексе "Шифа" в городе Газа. Идет операция в районе больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.

За последние сутки ВВС атаковали около 60 объектов террористов в секторе Газы. В частности, были атакованы точки запуска ракет.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе арестованы около 500 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", обнаружены оружие и боеприпасы.

В операции на территории больницы "Аль-Амаль" и в районе "Аль-Карара участвуют силы 98-й дивизии и сотрудники ШАБАКа. За последние сутки уничтожено множество террористов, найдены оружие и боеприпасы.

Бойцы 7-й бригады при поддержке ВВС ликвидировали нескольких боевиков террористических группировок. В ходе операции найдены оружие и боеприпасы.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ими ликвидированы три группы боевиков. При ударах по террористам применялась беспилотная авиация.