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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых

время публикации: 26 марта 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 10:17
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

26 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Байт-Уммаре (откуда был обстрелян дом в Кармей-Цуре), в Шхеме (в Балате), в Дженине, в Байт-Фаджаре, в Джилазуне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения, зафиксированы попадания по боевикам. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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