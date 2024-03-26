Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 14 подозреваемых

26 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Байт-Уммаре (откуда был обстрелян дом в Кармей-Цуре), в Шхеме (в Балате), в Дженине, в Байт-Фаджаре, в Джилазуне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения, зафиксированы попадания по боевикам. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.