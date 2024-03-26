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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 26 марта действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии

время публикации: 26 марта 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 06:43
Силы ЦАХАЛ в ночь на 26 марта действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 марта действовали в Дженине и около Дженина (в Арабуне, Джалбуне), в Шхеме (в Балате), в Туль-Кареме, в Калькилии, около Рамаллы (в Аруре, Джалазуне), около Хеврона (в Дуре, Ятте), а также в Байт-Фаджаре (к югу от Бейт-Лехема).

Пограничная полиция действовала в Ар-Раме, на северной окраине Иерусалима.

Происходили вооруженные столкновения. Минздрав ПА сообщает о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 марта.

Источники в ПА заявляли, что еврейские поселенцы совершили нападение в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона, причинен ущерб.

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