В комиссию по этике подана жалоба на депутата, отмахнувшегося от родственников похищенных

Депутат Кнессета Гилад Карив ("Авода") подал жалобу в парламентскую комиссию по этике на депутата от "Яадут а-Тора" Ицхака Пиндруса, который, по его мнению, продемонстрировал пренебрежительное отношение к семьям похищенных.

Возмущение депутата Карива вызвала реакция Ицхака Пиндруса на вопрос родственников похищенных о том, как депутаты Кнессета могут позволить себе каникулы в том время, когда в плену ХАМАСа остаются израильтяне. Пиндрус просто отмахнулся от этого фразой: "Ялла, ялла" ("давай, давай" – используется для попытки прекратить разговор или перевести тему, – прим. ред.)

В интервью радиостанции "Кан Бет", депутат Карив сказал: "Это тот самый депутат Кнессета, который всего полтора года назад предлагал разбомбить Верховный суд, и теперь неудивительно, что закончив заниматься судьями, он перешел к семьям похищенных".

Инцидент, ставший поводом для подачи жалобы, произошел на заседании комиссии Кнессета, в ходе которой было отвергнуто предложение фракций "Наш дом Израиль" и "Еш Атид" об отмене парламентских каникул.

Парламентские каникулы, если не будут отменены в последний момент, начнутся 8 апреля и продолжатся до 18 мая. Израиль все еще продолжает войну "Железные мечи", почти ежедневно гибнут израильские солдаты, и свыше 130 заложников остаются в руках ХАМАСа.