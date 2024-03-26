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Израиль

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли удары по целям в сотне километров от границы Израиля

время публикации: 26 марта 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 18:35
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли удары по целям в сотне километров от границы Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

В ливанских источниках появились сообщения об ударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа в Баальбеке, на востоке Ливана, более чем в сотне километров от границы Израиля.

Удар, по всей видимости, наносился с помощью беспилотников. Предположительно, целью были склады с боеприпасами, так как свидетели сообщают о детонационных взрывах.

Сообщений о погибших или раненых нет.

ЦАХАЛ на данном этапе комментариев по поводу этой атаки не дает.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по целям в глубине Ливана в ответ на ракетный обстрел горы Мерон. В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано, что в районе населенного пункта Збуд (к северу от Баальбека, более чем в 100 км от границы с Израилем) был атакован комплекс авиационного подразделения "Хизбаллы", располагающий взлетно-посадочной полосой и несколькими военными зданиями.

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