СМИ: Нетаниягу предложил ежегодно призывать 2500 ультраортодоксов

В ходе переговоров по закону о призыве премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил установить квоту в 2500 ультраортодоксальных призывников в год.

Согласно публикации "Кешет" и "Кан", предложение было выдвинуто в ходе встречи главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра юстиции Ярива Левина и юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Из канцелярии премьер-министра передали: "Упоминающиеся данные являются не предложениями премьер-министра, а отражают сегодняшнюю ситуацию".

По неофициальным данным, ежегодно в ЦАХАЛ призываются от 1200 до 1800 ультраортодоксов, в то время как поток призывников составляет 8000 юношей из ультраортодоксальных семей.

Источники в "Ликуде" сообщают, что юридический советник требует внести в текст законопроекта число ультраортодоксов, которые будут призываться ежегодно. В свою очередь, в ШАС и "Яадут а-Тора" возражают против внесения точно оговоренных квот в текст законопроекта. Перед встречей с юридическим советником правительства Биньямин Нетаниягу должен был встретиться с представителями ШАС и "Яадут а-Тора", однако эти встречи отложены.