Глава "Мосада" отозвал израильскую делегацию из Катара

Глава "Мосада" Давид Барнеа отозвал из Катара израильскую делегацию, участвующую в переговорах о подготовке сделки с ХАМАСом. Ранее ХАМАС отказался от предложенного Израилем компромисса, который позволил бы постепенное возвращение домой жителей северной части сектора Газы и на освобождение заложников: речь идет о предложении, переданном несколько дней назад США.

Как отмечает "Исраэль Айом", отказ ХАМАСа демонстрирует, что террористы не заинтересованы в сделке, и Израиль не готов идти на непомерные требования террористов. "Есть границы, которые мы не готовы перешагнуть, поэтому глава "Мосада" приказал делегации вернуться".

"ХАМАС вновь повторяет свои требования: немедленное прекращение войны, полный вывод израильских войск из сектора Газы и сохранение ХАМАСа у власти, чтобы они могли повторять 7 октября снова и снова, – цитирует издание информированный источник в службах безопасности. – Израиль не будет выполнять эти бредовые требования, продолжит добиваться поставленных перед армией целей вооруженным путем, чтобы освободить всех заложников, уничтожить военный и правящий потенциал ХАМАСа и гарантировать безопасность Израиля со стороны сектора Газы".