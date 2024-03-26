Канцелярия Нетаниягу выразила соболезнования семьям жертв теракта в Подмосковье

Канцелярия премьер-министра Израиля 26 марта опубликовала заявление с выражением соболезнования семьям жертв теракта в Подмосковье, совершенного 22 марта.

В официальном заявлении сказано: "Наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. Террор, преднамеренное нападение на гражданское население в политических или религиозных целях, является отвратительным преступлением. Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил, будь то террористы ХАМАСа, убивающие израильских мирных жителей, или террористы ИГ, убивающие российских граждан".

Отметим, что посол Израиля в РФ Симона Гальперин еще в воскресенье, 24 марта, лично выразила соболезнования жертвам теракта и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в "Крокус Сити Холле". В сообщении посольства Израиля было сказано: "Израиль решительно осуждает этот ужасающий теракт и от всего сердца соболезнует народу и правительству РФ. Израиль, Россия и вся мировая общественность должны выступить единым фронтом в борьбе с глобальной угрозой радикального исламского терроризма". Посол Гальперин заявила: "Сегодня, в день траура по жертвам теракта в "Крокусе", я зажигаю эти свечи в красных "Анемонах надежды", в память о 1200 жертвах бесчеловечной атаки ХАМАСа 7 октября и более сотни зверски убитых в "Крокус Сити Холле"".

При этом первым из официальных лиц в Израиле трагедию в Подмосковье прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Через несколько часов после теракта он написал на своей странице в X-блоге: "Опечален сегодняшними трагическими событиями в Москве. Наши сердца сочувствуют семьям жертв и всем пострадавшим. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех".

Траур в России: жертвами теракта в Crocus City Hall стали около 140 человек. Фоторепортаж

Теракт в Подмосковье

По состоянию на утро 26 марта власти РФ подтверждают гибель не менее 139 человек в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall, совершенном вечером в пятницу, 22 марта.

По данным СК РФ, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резанных ран – два человека, в результате пожара, от воздействия высокой температуры и продуктов горения – 45 человек. Причины смерти других погибших устанавливаются. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Двое раненых умерли в больнице. Пока опознаны 75 из 139 погибших.

Поисковая операция на месте теракта в Crocus City Hall продлена до 17:00 26 марта.

Теракт был совершен вечером в пятницу, 22 марта. Четверо мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и ножами, вошли в здание Crocus City Hall, расстреляли множество людей, устроили пожар, а потом смогли беспрепятственно покинуть место преступления, скрывшись на автомобиле. Позже ФСБ РФ объявило о задержании всех четырех исполнителей теракта в Брянской области, назвав их имена и опубликовав фото и видео с места задержания. При этом было заявлено, что всего задержано 11 подозреваемых.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" – "Вилаят Хорасан".

Разборы завалов в Crocus City Hall продолжаются. Работают спасатели, кинологи, строители.

При этом еще вечером в субботу было объявлено о завершении спасательной операции.

Среди 139 погибших – трое детей. В больницах остаются около 100 пострадавших.

Вечером 24 марта МЧС РФ опубликовало предварительный список жертв теракта. В этом списке были названы имена 68 человек – 30 мужчин и 38 женщин.

1. Абдулова Татьяна Анатольевна

2. Альмухаметов Илья Игоревич

3. Баклемышев Александр Борисович

4. Берневик Жанна Александровна

5. Беспалая Анна Александровна

6. Бойко Татьяна Сергеевна

7. Бондарь Наталья Владимировна

8. Бондарь Светлана Владимировна

9. Веденеева Ирина Владимировна

10. Волков Алексей Вячеславович

11. Волков Михаил Александрович

12. Волкова Анна Владимировна

13. Гайкович Александр Владимирович

14. Гайкович Светлана Анитовна

15. Герасимов Александр Сергеевич

16. Глезер Татьяна Викторовна

17. Громов Вадим Кириллович

18. Гусейнов Вагур Фуад Оглы

19. Долина Георгий Дмитриевич

20. Долина Илона Валерьевна

21. Долина Мария Дмитриевна

22. Дорофеев Павел Николаевич

23. Дорофеева Екатерина Геннадьевна

24. Ежова Ирина Петровна

25. Еленич Андрей Алексеевич

26. Зудина Наталья Николаевна

27. Измайлов Дмитрий Юрьевич

28. Исараелян Лилит Халитовна

29. Карпова Ульяна Владимировна

30. Ким Яна Юрьевна

31. Климов Александр Анатольевич

32. Коваленкова Яна Юрьевна

33. Костюченко Кристина Игоревна

34. Костюченко Павел Николаевич

35. Кушнер Екатерина Геннадьевна

36. Максюшин Родион Анатольевич

37. Манюрова Альбина Маратовна

38. Масленикова Ирина Ивановна

39. Морякина Светлана Вячеславовна

40. Мухамеджанов Павел Экрамович

41. Николаенков Максим Валентинович

42. Новоселова Екатерина Павловна

43. Павлютенков Михаил Григорьевич

44. Пихновская Татьяна Борисовна

45. Попов Дмитрий Сергеевич

46. Рудницкий Алексей Евгеньевич

47. Сельдева Ольга Сергеевна

48. Смоляков Егор Андреевич

49. Соколов Роман Владимирович

50. Старикова Эллина Олеговна

51. Супрун Владимир Николаевич

52. Талецкий Константин Сергеевич

53. Титишов Андрей Дмитриевич

54. Топоев Андрей Федосеевич

55. Топоева Ольга Вячеславовна

56. Трунтова Любовь Александровна

57. Умерова Татьяна Анитовна

58. Усачева Ирина Викторовна

59. Уткина Вероника Марковна

60. Фигурин Игорь Евгеньевич

61. Фигурина Анна Александровна

62. Фигурина Злата Игоревна

63. Фирсова Ирина Александровна

64. Чернов Денис Леонидович

65. Чечина Юлия Евгеньевна

66. Шершнев Дмитрий Валентинович

67. Шеханов Алексей Сергеевич

68. Щербакова Ирина Эмзаровна

Непосредственные исполнители теракта

По данным ФСБ РФ и СК РФ, исполнителями теракта были:

Далерджон Мирзоев, 32 года. Уроженец Таджикистана.

Саидакрами Рачабализода, 30 лет. Уроженец Таджикистана. (При задержании ему отрезали ухо.)

Шамсидин Фаридуни, 25 лет. Уроженец Таджикистана.

Мухаммадсобир Файзов, 19 лет. Уроженец Таджикистана.

Другие фигуранты дела

Диловар Исломов, 24 года. Уроженец Таджикистана.

Аминчон Исломов, 33 года. Родной брат Диловара. Уроженец Таджикистана.

Исроил Исломов, 64 года. Отец Аминчона и Диловара. Уроженец Таджикистана.

Алишер Касимов, 32 года. Уроженец Киргизии.