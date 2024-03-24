Траур в России: жертвами теракта в Crocus City Hall стали более 130 человек. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В воскресенье, 24 марта, в Российской Федерации день траура по погибшим в результате теракта, совершенного в пятницу вечером в подмосковном Crocus City Hall.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 133 человека (в том числе трое детей), в больницах Москвы и Подмосковья находятся 114 пострадавших (в их числе четверо детей), из которых 16 – в крайне тяжелом состоянии.

По данным МЧС РФ, общее число погибших и пострадавших – 285.

Российские власти заявляют, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в их числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (ИГ).