Вышли новые приложения Newsru.co.il – под Android и под iOS. Их отличительные особенности: высокая скорость, удобный дизайн, быстрое обновление, наличие горизонтального свайпа.

Пользователи приложения Newsru.co.il под Android, привыкшие к старой "классической" версии, могут вернуться к ней (для этого достаточно в описании выбрать "Вернуться на классическую версию"). Там же можно указать "Отображать непрочитанные" – и тогда просмотренные ранее публикации будут "исчезать" (так это было в "классической" версии).

Важно отметить, что в новых версиях приложений Newsru.co.il показываются материалы всех наших разделов, включая "Фото" (причем просматривать фотографии можно быстро, используя горизонтальный свайп, или не спеша, открывая их по одной).

Первое приложение Newsru.co.il под Android вышло около 10 лет назад. Оно получило заслуженное признание среди пользователей. Новая версия этого приложения была запущена около месяца назад, и мы видим, как растет его аудитория.

Newsru.co.il под iOS создано новой командой разработчиков и запущено на этой неделе.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ NEWSRU.CO.IL

- Android

- iOS