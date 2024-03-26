Минздрав Газы сообщает об утонувших при попытке достать гумпомощь из моря

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что 26 марта девять жителей сектора утонули, еще пятеро пропали без вести в море при попытке вытащить контейнеры с гуманитарной помощью, упавшие в воду.

Трагедия произошла после того, как очередная партия гуманитарной помощи была сброшена на парашютах с самолетов около побережья сектора Газы.

Отметим, что сегодня высота волн около побережья Газы – 1,5-2 метра. Такое волнение считается опасным для пловцов.