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Израиль

Минздрав Газы сообщает об утонувших при попытке достать гумпомощь из моря

время публикации: 26 марта 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 10:52
Минздрав Газы сообщает об утонувших при попытке достать гумпомощь из моря
AP Photo/Mahmoud Essa

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что 26 марта девять жителей сектора утонули, еще пятеро пропали без вести в море при попытке вытащить контейнеры с гуманитарной помощью, упавшие в воду.

Трагедия произошла после того, как очередная партия гуманитарной помощи была сброшена на парашютах с самолетов около побережья сектора Газы.

Отметим, что сегодня высота волн около побережья Газы – 1,5-2 метра. Такое волнение считается опасным для пловцов.

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