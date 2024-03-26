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Израиль

Йегудит Равиц удостоится почетного звания доктора Университета имени Бен-Гуриона

время публикации: 26 марта 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 18:20
Йегудит Равиц удостоится почетного звания доктора Университета имени Бен-Гуриона
Yossi Zamir/Flash 90

Музыкант и исполнитель Йегудит Равиц, уроженка города Беэр-Шевы, будет удостоена почетного звания доктора университета имени Бен-Гуриона. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил ректорат университета.

"Присвоение этого звания свидетельствует об огромной признательности и признании вас как художника и, что немаловажно, вашего влияния на израильскую культуру и обществу", – отметил президент Университета Бен-Гуриона профессор Даниэль Хаймович.

Торжественная церемония вручения почетного звания и степени состоится на ежегодном собрании попечительского совета университета в мае.

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