Йегудит Равиц удостоится почетного звания доктора Университета имени Бен-Гуриона

Музыкант и исполнитель Йегудит Равиц, уроженка города Беэр-Шевы, будет удостоена почетного звания доктора университета имени Бен-Гуриона. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил ректорат университета.

"Присвоение этого звания свидетельствует об огромной признательности и признании вас как художника и, что немаловажно, вашего влияния на израильскую культуру и обществу", – отметил президент Университета Бен-Гуриона профессор Даниэль Хаймович.

Торжественная церемония вручения почетного звания и степени состоится на ежегодном собрании попечительского совета университета в мае.