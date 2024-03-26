Показания боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада": "Больницы или школы – это наши укрытия"

Следственное подразделение военной разведки "Аман" (подразделение 504) опубликовало выдержки из допросов террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", которые рассказывают о широком использовании лидерами обеих группировок зданий больниц, школ и других защищенных международным правом гражданских объектов для руководства террористической деятельностью и для террора.

В частности, боевики рассказывают, что в родильном отделении больницы "Шифа" размещался штаб террористов, и в больнице "Шифа" укрывались, по словам боевиков, от 600 до 1000 террористов, использующих пациентов и медицинский персонал в качестве "живых щитов".

В частности, ответственный за оборону Газы активист ХАМАСа Бахер Ахмад Бахер Канита рассказал, что под его руководством находятся 143 бойца, разделенные на отряды. Он признался, что был арестован в больнице "Шифа", а находился там почти месяц – 25 дней. Он сообщил, что в больничном комплексе ("Шифа" это крупный медицинский центр, состоящий из нескольких зданий) размещались представители различных уровней ХАМАСа, включая правительство и главарей группировки, командиров и бойцов. В общей сложности, по его словам, в больнице находили укрытие одновременно от 600 до 1000 "хамасовцев".

Он также сообщил, какие именно отделения больницы использовали в своих целях террористы: в частности, в помещениях для интернов больницы находились вооруженные террористы. Он указал, что в родильном отделении размещались боевики "Исламского джихада" и руководители группировки, поскольку в этом отделении находился их штаб. В ходе допроса террорист несколько раз подчеркивает, что всю эту информацию он уже сообщал израильским военным следователям на предыдущих допросах.

ХАМАС, по словам террористов, забрал под свои нужды административное здание больницы, а также здание специализированных отделений. В родильном отделении и в отделении для рожениц также действовали штабы ХАМАСа.

На вопрос о том, почему ХАМАС и "Исламский джихад" используют больницы для своих целей, террорист прямо отвечает: потому что там много людей, много гражданских, постоянное движение, а также потому, что больницы бесперебойно снабжаются водой и электроэнергией. "Больницы это гуманитарный объект, и никто не будет их трогать", – признается террорист.

"Но вот мы вошли и в "Шифу", и в другие больницы, – отвечает ему следователь. – И что? ХАМАС и "Джихад" засели в больницах, и вопрос, кто от этого пострадает". Террорист признает: да, в конечном счете пострадают мирные жители, больные и раненые.

Второй террорист, Набиль Рагав Абед Эштиуи, принадлежит к организации "Исламский джихад", он также был арестован в больнице "Шифа", в которой он до ареста провел три месяца. В "Исламском джихаде" допрашиваемый террорист отвечает за производство ракет. Занимается он этим, по словам террориста, с 2012 года.

"Кто из находящихся в "Шифе" – не гражданские? – задает вопрос следователь. На это допрашиваемый прямо отвечает: активисты ХАМАСа и "Исламского джихада". "Шифа" или школы, такие вот места – это наши укрытия", – откровенничает террорист. На вопрос о том, где находится штаб "Исламского джихада", террорист отвечает: "У ХАМАСа и "Исламского джихада" нет какого-то определенного штаба, они находятся во всех зданиях, рассыпаны по всей территории медицинского центра".

По его словам, ХАМАС занимает здание врачей-специалистов, но это не значит, что в других зданиях их нет. Он также признал, что боевики иногда носят униформу медбратьев или врачей.