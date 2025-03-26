ДТП в Верхней Галилее, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 26 марта на 886-й дороге недалеко от поселка Дишон (Верхняя Галилея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: мужчина примерно 19 лет получил тяжелую травму головы, женщина около 25 лет в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу "Зив" в Цфате.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.