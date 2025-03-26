x
26 марта 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 07:14
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Верхней Галилее, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 26 марта 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 06:31
ДТП в Верхней Галилее, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 26 марта на 886-й дороге недалеко от поселка Дишон (Верхняя Галилея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: мужчина примерно 19 лет получил тяжелую травму головы, женщина около 25 лет в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу "Зив" в Цфате.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook