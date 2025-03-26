Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно в горных и внутренних районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 14-23, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 20-32, в Беэр-Шеве – 13-32, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 16-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-25, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В четверг-пятницу – облачно и жарко, температура будет значительно выше среднесезонной. В субботу жара спадет.