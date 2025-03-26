В ходе учений погиб военнослужащий ЦАХАЛа – 19-летний сержант Йосеф Хаим Цви Серлин из Иерусалима.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе учений на севере Израиля в ночь на 26 марта военнослужащий потерял сознание, позже была констатирована его смерть.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, погиб боец, служивший в 504-м подразделении управления военной разведки Израиля.

По факту гибели военнослужащего проводится расследование.