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Израиль

В ходе учений погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
Учения
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 10:13
В ходе учений погиб военнослужащий ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе учений погиб военнослужащий ЦАХАЛа – 19-летний сержант Йосеф Хаим Цви Серлин из Иерусалима.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе учений на севере Израиля в ночь на 26 марта военнослужащий потерял сознание, позже была констатирована его смерть.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, погиб боец, служивший в 504-м подразделении управления военной разведки Израиля.

По факту гибели военнослужащего проводится расследование.

Израиль
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